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Furia Lotito, Fabiani striglia la Lazio! Clima teso a Formello, ma Gattuso difende la squadra
E’ tensione in casa Lazio. Spogliatoio sotto esame dopo la rabbia di Lotito: Gattuso difende la squadra
Il clima in casa Lazio si fa rovente all’indomani della clamorosa e inaspettata eliminazione subita in Coppa Italia. Come riportato dal quotidiano Il Messaggero, il centro sportivo di Formello è stato teatro di un immediato e teso confronto tra la squadra e i vertici societari. Il presidente Claudio Lotito, attualmente in vacanza a Cortina, non ha affatto gradito la pesante disfatta rimediata all’Olimpico, decidendo di fare sentire tutta la propria rabbia attraverso il Direttore sportivo Angelo Fabiani.
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Il confronto con il Direttore sportivo e la reazione di Gennaro Gattuso
Il Direttore sportivo ha incontrato l’intero spogliatoio per manifestare il profondo malcontento della società, pretendendo una svolta immediata già a partire dalla prima giornata di campionato. Nel frattempo, l’allenatore Gennaro Gattuso ha difeso pubblicamente il lavoro svolto fin qui in un colloquio separato con la dirigenza. All’interno dell’ambiente si teme che un simile tracollo possa lasciare pesanti scorie in un gruppo già fragile e fortemente condizionato dalle recenti polemiche ambientali.
La richiesta di riscatto contro il Bologna per cancellare la Coppa Italia
La squadra capitolina è ora attesa da un banco di prova fondamentale per scacciare i fantasmi e invertire la rotta. Il primo impegno ufficiale del torneo vedrà i biancocelesti opposti al Bologna in trasferta. La società è stata chiara con il gruppo: servono risposte immediate sul campo per cancellare il passo falso e dimostrare il reale valore della rosa in vista dei prossimi impegni stagionali.
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