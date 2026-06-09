Futuro Gila, il Napoli spinge per lo spagnolo: c’è anche il suo gradimento. Le novità

Futuro Gila, il difensore spagnolo gradirebbe il trasferimento a Napoli nonostante il muro alzato da Claudio Lotito. Le novità

Il Napoli muove passi importanti per rinforzare il proprio reparto arretrato e stringe i tempi per quello che è diventato l’obiettivo primario per la difesa. I fari della dirigenza partenopea sono puntati con decisione su Mario Gila, centrale catalano di proprietà della Lazio, considerato il profilo ideale da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri per la nuova linea a quattro.

Calciomercato Lazio LIVE: le novità su Gila, Provedel, Chiarodia e Gimenez

La resistenza di Lotito per Gila

Come riportato dalle news calciomercato Lazio de Il Corriere dello Sport, l’affare non si preannuncia affatto semplice. Il presidente Claudio Lotito ha infatti promesso al proprio allenatore, Gennaro Gattuso, che farà di tutto per trattenere il classe 2000 a Formello. Lo spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2027 e non ha intenzione di rinnovare, ma il club biancoceleste è pronto a fare muro, preferendo l’ipotesi di perderlo a parametro zero piuttosto che svenderlo dopo aver già salutato Alessio Romagnoli.

L’ostacolo Real Madrid nella trattativa

A complicare la trattativa c’è una clausola economica pesante: il Real Madrid conserva il 50% sulla futura rivendita dello spagnolo. Questo significa che metà dell’incasso finirà nelle casse dei Blancos. Per questa ragione, Lotito ha fissato il prezzo a 30 milioni di euro: solo una cifra simile potrebbe far vacillare i capitolini.

La volontà del giocatore spinge Gila verso Napoli

A fare la differenza in questa complessa storia di mercato potrebbe essere proprio la volontà del venticinquenne spagnolo. Il centrale desidera la maglia azzurra, spinto anche dal forte interesse del direttore sportivo Giovanni Manna, che lo segue da tempi non sospetti. Avvistato di recente in città con la compagna, il difensore freme per il trasferimento: il feeling con il Napoli è totale, ora resta da convincere la Lazio.