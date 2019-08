Funerali Diabolik, gli Irriducibili: «E’ obbligo morale di tutti non essere presenti!» – FOTO

Domani ci saranno i funerali di Diabolik in forma privata, a cui non parteciperà la famiglia. Ecco il comunicato pubblicato dagli Irriducibili

Come anticipato, il Tar del Lazio non ha accettato l’istanza relativa alla commemorazione funebre di Fabrizio Piscitelli. La famiglia avrebbe voluto dei funerali pubblici, contrariamente a quanto deciso dalla Questura di Roma e, tramite le parole della moglie di Diabolik, ha comunicato la decisione di non partecipare alle esequie che avverranno domani martedì 13 agosto alle 6 di mattina. Da qualche minuto, poi, è apparso il messaggio degli Irriducibili, pubblicato sulla pagina Facebook ‘La voce della Nord’: «In segno di rispetto assoluto nei confronti dei familiari di Fabrizio, accogliamo l’invito lanciato dalla famiglia e non saremo presenti domani mattina al cimitero Flaminio. Pertanto estendiamo l’appello a tutti i tifosi della Lazio e non, e ai tanti amici di Fabrizio. E’ obbligo morale di tutti rispettare la volontà della famiglia».