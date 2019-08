Diabolik, la moglie sulla decisione del TAR: «Domani non ci saremo!»

Il TAR ha respinto la richiesta della famiglia di Diabolik, questo il commento della moglie

Il TAR ha respinto le richieste della famiglia di Fabrizio Piscitelli. I funerali si svolgeranno domani in maniera privata, senza possibilità che ci sia un cambiamento di rotta.

Questo il commento a caldo della moglie Rita Corazza: «Alla luce della decisione del Tar ribadisco che tutta la famiglia di Fabrizio domani non si presenterà al funerale. Ad oggi non ho neanche fatto il riconoscimento della salma di mio marito. Faccio appello a tutte le persone che gli volevano bene e intendevano dargli l’ultimo saluto di non presentarsi domani all’alba al cimitero Flaminio. Solo così possiamo rendergli giustizia e stringerci insieme in un unico dolore».