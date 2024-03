Frosinone, periodo difficile per Di Francesco: la decisione della società. I dettagli

Settima partita consecutiva senza vittoria per il Frosinone, prossimo avversario della Lazio. Pesa in chiave classifica l’ultima sconfitta contro il Sassuolo. Giallazzurri attualmente terzultimi e in piena corsa per non retrocedere.

Tutti in discussione tranne il tecnico. Come spiegato da Tutto Frosinone, non è a rischio la panchina di Di Francesco. Il club ha rinnovato la fiducia verso il tecnico che, il prossimo weekend, affronterà la squadra di Sarri.