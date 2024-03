Frosinone-Lazio, non solo Provedel: allo Stirpe presenti anche altri due biancocelesti

Frosinone-Lazio, allo Stirpe oltre il portiere sono presenti altri due calciatori: ecco di chi si tratta

La delicata situazione della Lazio specialmente per ciò che è accaduto in questa settimana, ha scosso notevolmente il gruppo che proprio per questo vuole unirsi e uscirne. In occasione di Frosinone-Lazio infatti, nonostante non fossero disponibili pur di stare vicino e caricare i compagni, Provedel Rovella e Patric sono presenti allo stadio.