Verso la Lazio, il Frosinone inizia il lavoro: il report dell’allenamento per la squadra di Di Francesco, prossima avversaria dei biancocelesti

Archiviato il match di questa sera contro l’Udinese, sarà tempo per la Lazio di sfidare il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Ciociari che hanno iniziato la loro preparazione alla sfida, come riportato dai canali ufficiali del club.

Seduta di allenamento pomeridiana alla ‘Città dello sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che iniziano a preparare la partita con la Lazio. Attivazione, esercitazioni tecniche e partita a tema, questo il programma odierno. Differenziato per Marchizza, Lusuardi e Oyono. Terapie per Valeri, Bonifazi e Harroui. Domani mattina in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.