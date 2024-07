Frosinone Lazio, ecco dove vedere l’amichevole: tutti i dettagli. Gli ultimi aggiornamenti in vista della sfida

La Lazio si concentra sul prossimo appuntamento. Sabato 3 agosto i biancocelesti saranno ospiti del Frosinone allo Stirpe per un’altra amichevole. Il fischio d’inizio è alle 20:45 e l’incontro sarà visibile su Dazn, sia in tv sia in streaming, e in differita anche sul canale 233 di Sky. Inoltre, sarà trasmesso in diretta su sslazio.it.