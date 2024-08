Frosinone Lazio, Vivarini: «L’amichevole con i biancocelesti ci lascia ben sperare, ecco perché». Le parole dell’allenatore gialloblù

Intervenuto in conferenza stampa al termine dell’amichevole tra Frosinone e Lazio, Vincenzo Vivarini ha analizzato la prestazione della sua squadra. Queste le sue parole:

PAROLE – «Tutte queste partite servono per valutare il lavoro che stiamo facendo. Oggi ho chiesto alla squadra di approcciare la partita nel modo giusto, per valutare le qualità che abbiamo. La squadra ha già assimilato il grosso del pensiero che dobbiamo fare. Oggi abbiamo dimostrato contro una squadra di Serie A di essere sta all’altezza, abbiamo avuto anche in mano la partita. Sono cose ci lasciano ben sperare».