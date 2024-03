Frey: «Immobile? La sua situazione è stata gestita male dalla Lazio, su Acerbi dico questo»

Frey, l’ex portiere rilascia alcune dichiarazioni su due temi del momento ovvero il caso di Immobile e Acerbi

Ai microfoni di Tv play ha parlato Frey il quale ha analizzato i due temi del momento, ossia il caso legato ad Acerbi e Immobile. Ecco cos’ha detto

IMMOBILE – Fossi in lui non ne sarei contento. Posso capire la scelta di Spalletti, ma mi dispiace che Immobile, da capitano della Nazionale, sia fuori. Non mi è piaciuta questa gestione. Che senso ha avuto assegnarli la fascia se poi non fa parte del progetto? Conosco bene Immobile e sono sicuro che adesso non è per nulla contento

ACERBI – Io finché non ho la certezza di quello che è accaduto non voglio puntare il dito. Il tema è molto complicato, il razzismo non deve fare parte del mondo del calcio. Anche nel mondo in generale, ma è molto difficile lottare contro il razzismo. Sarei sorpreso e deluso se Acerbi fosse colpevole. In caso le sanzioni sarebbero ovviamente giuste. 10 giornate? Sono davvero tante anche perché si andrebbe a macchiare di una cosa non bella. Potrebbe, in caso, anche mettere in discussione il rinnovo con l’Inter. Inoltre ci sarebbe l’Europeo con l’Italia, quindi sarebbe una beffa anche per Spalletti. Giusta, comunque, la decisione di isolarlo dalla Nazionale al momento perché Acerbi è troppo al centro del ciclone