Frattesi: «Gattuso è stato decisivo per la mia scelta! Lazio contesto perfetto in cui esprimermi»

Davide Frattesi, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport affrontando diverse tematiche. Le sue dichiarazioni

Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di Sky Sport spiegando le motivazioni della sua scelta, ripercorrendo l’esperienza vissuta con la maglia dell’Inter e fissando le prime impressioni nello spogliatoio guidato da Gennaro Gattuso. Vi riportiamo di seguito le sue dichiarazioni:

SCELTA LAZIO E GATTUSO – «Cercavo con tutte le mie forze una realtà che mi mettesse di nuovo al centro di un piano tecnico concreto, e nella Lazio ho individuato il contesto perfetto. A far pendere l’ago della bilancia in maniera definitiva è stato il colloquio con Gennaro Gattuso, con cui avevo già stretto un ottimo legame ai tempi della Nazionale: le sue parole mi hanno dato la spinta finale e oggi sono convinto al mille per mille della strada intrapresa».

INTER – «Non provo alcun sentimento di rivalsa nei confronti dell’Inter. Milano mi ha regalato emozioni straordinarie e traguardi indimenticabili che terrò per sempre con me. Semmai mi resta un pizzico di amaro in bocca per come si è conclusa, ma non scambierei mai le gioie vissute insieme al popolo nerazzurro per nulla al mondo».

SENSAZIONI E AMBIZIONI – «La vera forza di questo ambiente risiede nella compattezza del gruppo: ho trovato uno spogliatoio sano, fatto di ragazzi genuini e di un’intesa fantastica tra calciatori italiani, stranieri e lo staff tecnico. È la base da cui partire per fare grandi cose. Riguardo agli traguardi stagionali preferisco non sbilanciarmi ora, ma il mio focus personale è collezionare più presenze, gol e assist possibili per trascinare la Lazio in alto».

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