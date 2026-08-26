Frattesi subito protagonista: è nel Best XI della prima giornata di Serie A

Frattesi premiato dopo il gol decisivo contro il Bologna: il centrocampista della Lazio nella best XI della prima giornata

La Lazio trova subito un rappresentante nel primo Best XI della Serie A 2026/27. Dopo la giornata inaugurale del campionato, la Lega Serie A ha selezionato i migliori undici giocatori del turno e tra questi figura anche il nuovo arrivo in casa biancoceleste Davide Frattesi!

Il centrocampista della Lazio si è preso la scena nella trasferta contro il Bologna, realizzando la rete che ha permesso alla squadra di Gennaro Gattuso di conquistare i primi tre punti della stagione. La sfida del Dall’Ara si è infatti conclusa sullo 0-1 proprio grazie al suo gol. La stessa Lega Serie A ha inserito l’ex Inter tra i protagonisti della prima giornata.

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Frattesi conquista un posto tra i migliori

L’impatto del nuovo acquisto biancoceleste è stato dunque immediato. Frattesi ha sfruttato l’occasione per lasciare il segno già alla prima giornata, confermando quelle caratteristiche di inserimento e capacità di attaccare gli spazi che hanno rappresentato alcuni dei suoi punti di forza.

Il Best XI della prima giornata

Il riconoscimento arriva al termine di un turno inaugurale nel quale sono stati segnati 24 gol, con diversi protagonisti capaci di incidere immediatamente e la Lega Serie A ha raccolto nella propria Gol Collection le reti della prima giornata, citando tra gli altri proprio Frattesi, oltre a giocatori come Bremer, De Bruyne, Rabiot, Calhanoglu ed Esposito.

Per la Lazio, quindi, la presenza di Frattesi nel primo Best XI rappresenta un ulteriore segnale positivo dopo il successo ottenuto al Dall’Ara. Un debutto personale e di squadra che il centrocampista difficilmente avrebbe potuto immaginare migliore.