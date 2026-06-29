Foti svela: «La Reggina affidata a una persona di grande spessore! Lotito mi ha aggiornato da poco»

Lillo Foti, ex presidente della Reggina, si è espresso sull’acquisto del club da parte di Claudio Lotito! Ecco quanto emerso

L’ex presidente della Reggina, Lillo Foti, intercettato da CityNow, ha rivelato dettagli sull’acquisto del club amaranto da parte di Claudio Lotito. Foti ha raccontato di un contatto recente avuto con il patron della Lazio, spiegando l’interesse manifestato nei confronti della società calabrese e le modalità con cui si era avvicinato all’operazione. Secondo l’ex dirigente, Lotito ha mostrato attenzione e determinazione nell’analizzare la situazione del club, segnando un passo importante per la possibile acquisizione. Le dichiarazioni evidenziano come la trattativa sia stata seguita con attenzione e professionalità da entrambe le parti.

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FELICITA’ – «Sono felice di come si sia conclusa la vicenda, anche se non sono sorpreso. Era nell’aria: conoscevo il forte desiderio del sindaco Cannizzaro di avere Lotito alla guida della Reggina. La società amaranto è stata affidata a una persona di grande spessore. Il primo contatto tra le parti risale a diversi mesi fa, dall’autunno del 2025, e dopo un lungo inseguimento la trattativa si è concretizzata negli ultimi tempi. Coinvolto dal primo cittadino per l’approccio? Assolutamente no, è stato lui a crederci sin dall’inizio e a portare a termine l’operazione».

FIGURA LOTITO – «Claudio Lotito vanta vent’anni di esperienza nel settore, una solida conoscenza del calcio e risorse economiche sufficienti per riportare la Reggina nei campionati che le competono. Ci siamo sentiti dieci giorni fa: mi ha aggiornato sul percorso della trattativa, che si stava avviando verso l’esito auspicato. Parto dal presupposto che serva una sola guida e chi mette i soldi deve avere l’ultima parola. Spero in un organigramma di grandi professionisti. Il salto immediato? Me lo auguro: sono ottimista per l’affetto che mi lega alla Reggina, un pezzo importante della mia vita».



