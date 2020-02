FORMELLO Lazio, è già ripresa: in campo si rivede Patric

A Formello è già tempo di ripresa: la Lazio deve preparare la gara di mercoledì contro il Verona

Due allenamenti a disposizione per Inzaghi. Mercoledì, la Lazio tornerà di nuovo in campo, nella gara di recupero contro il Verona e a Formello è andata in scena la ripresa degli allenamenti. Gruppo diviso in due, come di consueto: da una parte i titolari di ieri contro la Spal, dall’altra i subentrati e coloro che sono rimasti in panchina.

In campo si è rivisto Patric, out nella gara di ieri per un attacco influenzale, mentre sono sotto controllo ancora Luiz Felipe e Correa. Il brasiliano è alle prese con un affaticamento, ma potrebbe rientrare nella lista dei convocati per il Tardini; il Tucu invece sta smaltendo il problema al polpaccio.

Sotto controllo anche Cataldi che, insieme a Correa, si è oggi sottoposto a nuovi esami in Paideia. L’obiettivo è quello di recuperarli entrambi per la gara contro l’Inter e limitare al massimo il rischio di eventuali ricadute.

Giornata di riposo per Lukaku per l’infiammazione al ginocchio e palestra per Lulic.