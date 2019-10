La Lazio si è ritrovata questa mattina nel quartier generale di Formello per preparare la sfida di Europa League con il Rennes

Tutti in campo questa mattina a Formello, con Inzaghi che ha iniziato a studiare la formazione in vista del Rennes. La seduta è cominciata con il solito riscaldamento, a cui sono seguiti degli esercizi sul possesso palla. Successivamente la rosa è stata divisa in due parti: i calciatori difensivi con Farris, quelli offensivi con il collaboratore tecnico Mario Cecchi.

FORMAZIONE – All’allenamento non ha preso parte Correa, sostituito ad inizio ripresa con il Genoa per un risentimento all’adduttore della coscia sinistra. Non è ancora chiara l’entità dell’infortunio, ma l’argentino comunque non verrà convocato giovedì. Davanti toccherà ad Immobile e Caicedo, oggi separati nelle due formazioni abbozzate da Inzaghi; Ciro si è mosso con Adekanye, mentre l’ecuadoregno con André Anderson ( il brasiliano è comunque out dalla lista). I dilemmi più grandi sono legati al centrocampo, dove l’unica certezza è il ritorno di Lazzari, essendo Marusic ancora squalificato per due turni. A sinistra Jony è in vantaggio su Lulic; stamane lo spagnolo ha lavorato in fase offensiva e difensiva. In mezzo al campo Inzaghi potrebbe concedere un turno di riposo a Luis Alberto o Milinkovic, inserendo Berisha. Dovrebbe tornare dal 1′ anche Parolo al posto di Lucas Leiva. Confermata invece in difesa la retroguardia di Cluj con Bastos e Vavro ai lati di Acerbi.