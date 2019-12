Alle ore 15:00 è andata in scena la consueta seduta della Lazio a Formello

I biancocelesti si sono ritrovati in campo a partire dalle ore 15:00. Sono partite le prove tattiche in ottica Cagliari, presente Lulic: per il bosniaco non si prevedono impedimenti – il classe ’86 aveva rimediato una botta – giocherà titolare contro il Cagliari di Maran. I giocatori ai box sono Lukaku, Marusic, Vavro e Patric, ma quest’ultimo dovrebbe riuscire a recuperare per la Supercoppa. Lo slovacco si è infortunato durante la sfida contro il Rennes, per lui si prevede oltre un mese di stop.

OTTICA CAGLIARI – Strakosha, Radu, Leiva e Milinkovic neanche convocati per la trasferta bretone, mentre Correa, Lulic e Luiz Felipe sono rimasti in panchina contro il Rennes (un piccolo ballottaggio si potrebbe aprire tra il brasiliano e Bastos). Lazzari, Luis Alberto e Immobile sono stati utilizzati con moderazione, Acerbi è stato l’unico titolare in campo per 90’ in Europa League. Comporranno tutti la formazione di che lunedì sera scenderà in campo in Sardegna.