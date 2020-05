FORMELLO Lazio, verso la normalità: gruppo diviso in due, c’è Leiva

La Lazio si è ritrovata sui campi di Formello. Gruppo quasi riunito, la squadra è stata divisa in due: da mercoledì allenamenti collettivi

Alle 17.30 la Lazio si è ritrovata sui campi di Formello, ma divisa in due gruppi, seppur allo stesso orario. Un primo passo verso la normalità, con mister Inzaghi e Ripert che hanno smembrato la squadra sue due campi: da una parte i difensori e gli esterni (aggregato anche Falbo), dall’altra attaccanti e centrocampisti centrali.

Tra le note liete di questo ritorno in campo, c’è Leiva. Il brasiliano, infatti, ha svolto l’intera seduta di allenamento; mentre Milinkovic ha concluso prima dei compagni, forse perchè leggermente affaticato.

Riscaldamento, scatti a tutto campo e lavoro sui movimenti sia in attacco che in difesa: questi i punti del programma svolto questo pomeriggio sotto i dettami dell’allenatore.

Domani, con tutta probabilità, la Lazio si sottoporrà ad ulteriori tamponi e da mercoledì torneranno le sessioni collettive.