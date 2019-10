Formello – Lazio, domani si torna in campo in attesa dei nazionali

Domani si torna a Formello. La Lazio si prepara per la partita di sabato contro l’Atalanta, in attesa dei nazionali

Inizierà domani la settimana della Lazio: il primo appuntamento per preparare la partita contro l’Atalanta, in programma per sabato alle ore 15. Pian piano, Inzaghi potrà contare su tutti i suoi giocatori: tra mercoledì e giovedì si riaggregheranno tutti i nazionali. In gruppo tornerà anche Correa: l’argentino ha rimediato una botta nella giornata di giovedì, il mister ha preferito lasciarlo a riposo e fargli saltare anche l’amichevole contro la Primavera. Niente di preoccupante, solo precauzione, la sua presenza contro la squadra di Gasperini non è in discussione.

Chi invece non sarà sul rettangolo verde sarà Lucas Leiva, reduce da un cartellino rosso (rimediato per doppio giallo) contro il Bologna.