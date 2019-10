Formello – Marusic vince il ballottaggio con Lazzari, in attacco torna la coppia Correa-Immobile

Formello, le scelte di mister Inzgahi in vista della gara contro il Bologna in programma alle 15:00 al Dall’Ara

La Lazio è al lavoro per limare gli ultimi dettagli in vista del match di domani contro il Bologna. Inzaghi ha scelto: Marusic partirà di nuovo da titolare, sarà Lazzari ad accomodarsi in panchina. I big saranno tutti disponibili compreso Correa ristabilito dall’affaticamento muscolare che lo aveva fermato in vista del match di Europa League contro il Rennes.

Centrocampo con Milinkovic, Luis Alberto e Leiva in regia. A sinistra Lulic e a destra il già citato Marusic. In difesa torna titolare Luiz Felipe insieme a Radu e Acerbi. Tra i pali Strakosha, mentre in attacco Caicedo partirà dalla panchina in favore della coppia Immobile-Correa.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Vavro, Bastos, Lukaku, Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony, Caicedo. All.: Inzaghi.