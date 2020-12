La sgambata della mattina a Formello dà indicazioni quasi definitive e sorprendenti per Lazio-Verona: Parolo in difesa

La sgambata della mattina a Formello dà indicazioni quasi definitive e sorprendenti in vista di Lazio-Verona in programma questa sera alle ore 20.45. In porta Reina dovrebbe vincere ancora il ballottaggio con Strakosha, mentre in difesa con Acerbi e Radu – complici le non perfette condizioni di Luiz Felipe e Patric – ci sarà Parolo sul centrodestra. Un rischio, contro uno degli attacchi più pericolosi del campionato. Ma al calciatore di Gallarate verranno chiesti gli straordinari come accaduto con Inter e Sampdoria.

A centrocampo Leiva, Milinkovic e Akpa Akpro, con Luis Alberto che beneficerà di un turno di riposo. Sulle fasce altra bocciatura per Fares: Lazzari a destra, Marusic a sinistra. In avanti fuori Correa, mentre Immobile stringerà i denti. Caicedo per la terza volta in stagione parte dal 1′. Pronti a subentrare Andreas Pereira ed Escalante.