Formello – Dubbio in difesa: Bastos, Patric e Vavro per una maglia

Formello, il report dell’allenamento odierno

La Lazio è tornata ad allenarsi a Formello in vista della gara di domenica contro la Spal. Gruppo al completo salvo per Luiz Felipe rientrato con qualche acciacco dal Brasile e anche Berisha che non si è allenato per il secondo giorno consecutivo. Differenziato per Milinkovic, Correa e Bastos. Uno dei dubbi da sciogliere è proprio quello in difesa: Radu e Acerbi titolari il ballottaggio sarà tra Bastos e Vavro. L’angolano ha giocato bene nel derby, l’ex Copenaghen cerca invece l’esordio. Anche Patric spera in una chance.

In attacco ad affiancare Ciro Immobile uno tra Correa e Caicedo con l’ecuadoriano in vantaggio sull’argentino. A centrocampo Lazzari a destra e Lulic a sinistra con Milinkovic e Luis Alberto al fianco di Leiva.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-1-1): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.