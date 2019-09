Lazio, contro la Spal tocca a Caicedo

Le voci su un possibile trasferimento sono state messe a tacere dal rinnovo fino al 2022

Sembrava essere ai saluti e invece Felipe Caicedo è rimasto a Roma, ha rinnovato con la Lazio (si attende solo l’ufficialità) e ora è pronto a scendere in campo in questa nuova stagione. In questa settimana di Nazionali infatti l’attaccante è rimasto a Formello e si è allenato al meglio, per questo motivo mister Inzaghi con molta probabilità lo schiererà titolare a Ferrara accanto a Ciro Immobile.

Come riporta l’edizione odierna di Leggo infatti il Tucu è rientrato a Roma solo ieri sera dall’Argentina e contro la Spal potrebbe quindi accomodarsi in panchina per far spazio a Caicedo.