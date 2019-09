Spal-Lazio, dubbio Inzaghi: Bastos o Vavro?

Dubbio di formazione per il mister in difesa

Dubbio in difesa per quanto riguarda mister Inzaghi in vista della gara di domenica contro la Spal. Luiz Felipe è infatti rientrato dagli impegni con la Nazionale non proprio al top della forma e potrebbe quindi dare forfait per domenica. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero il dubbio sarà quindi se schierare Bastos o il nuovo arrivo Vavro.

Già nel derby mister Inzaghi ha preferito l’angolano, l’ex Copenaghen però vuole giocare, come ha ribadito qualche giorno fa, e potrebbe decidere di schierarlo nuovamente anche contro la Spal per arginare giocatori come Di Francesco e D’Alessandro.