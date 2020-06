Formello, primo test 11 vs 11. Leiva a parte, out Cataldi e Adekanye

Formello, ultimo allenamento della settimana e primo test svolto dai ragazzi di mister Inzaghi 11 vs 11 per almeno un tempo

Ultimo allenamento della settimana a Formello per i ragazzi di Inzaghi. Il mister ha organizzato al termine della seduta di allenamento una partita 11 contro 11 in due tempi: il primo da 45‘ e il secondo da 25′, dieci contro dieci, perché la stanchezza costringe lo staff a chiudere in anticipo la fine del match. Buona prestazione di Falbo che trova la via del gol e anche di Bastos che realizza una rete da vero e proprio fantasista.

Difesa schierata con il 3-5-2 con il terzetto composto da Luiz Felipe, rientrato in anticipo negli spogliatoi, Acerbi e Radu. Andrè Anderson, Immobile e Marusic terminano la seduta al termine del primo tempo. In campo anche Jony. A parte invece Lucas Leiva.

Assenti Cataldi, ieri in gruppo per una parte di allenamento, e Adekanye afflitto da un problema muscolare. A bordo campo da “spettatore” anche Senad Lulic.