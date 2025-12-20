Formazioni ufficiali Lazio Cremonese, le scelte dei mister

News
Formazioni ufficiali Lazio Cremonese, le scelte dei due allenatori
Formazioni ufficiali Lazio Cremonese, le scelte dei due allenatori per il match di oggi: tutti i dettagli
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lazio Cremonese. Il match in campo è valido per la giornata di Serie A 2025/2026.
FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro.
CREMONESE (3-4-3): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Bondo, Grassi, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Johnsen.
