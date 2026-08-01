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Formazioni ufficiali Lazio Avellino: le scelte dei due tecnici

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3 ore ago

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Gennaro Gattuso

Formazioni ufficiali Lazio Avellino: i tecnici hanno diramato le scelte per il test odierno! Le ultime

La Lazio guidata da Gennaro Gattuso si sta allenando al meglio presso il centro sportivo di Formello! Nella giornata odierna, sabato 1° agosto, dalle ore 09:30 vi sarà il test casalingo in programma con l’Avellino di mister Alessandro Nesta. Un match estivo utile a capire come procede la preparazione delle squadre. Vi riportiamo di seguito le formazioni ufficiali:

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LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Floriani Mussolini, Marusic, Romagnoli, Pedraza; Przyborek, Belahyane, Cancellieri, Dia, Serra; Ratkov. Allenatore: Gennaro Gattuso

AVELLINO (4-3-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Izzo, Enrici, Sala; Palumbo, Faticanti, Besaggio; Russo, Spadoni; Fila. Allenatore: Alessandro Nesta.

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