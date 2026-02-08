Connect with us

Formazioni ufficiali Juventus Lazio: le scelte degli allenatori

Sarri
As Roma 19/09/2023 - Champions League / Lazio-Atletico Madrid / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Formazioni ufficiali Juventus Lazio: le scelte dei due tecnici per la sfida valida per la 24a giornata del campionato di Serie A 2025-2026

Vi riportiamo le formazioni ufficiali della partita tra la Juventus di Luciano Spalletti e la Lazio di Maurizio Sarri. Il match dello Stadium è valido per la 24a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Le scelte dei tecnici:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Thuram, Locatelli; Cambiaso, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti. Allenatore: Luciano Spalletti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Rovella, Dele Bashiru, Romagnoli, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Przyborek. Allenatore: Maurizio Sarri

Quote Juventus Lazio
Formazioni ufficiali Juventus Lazio: le scelte degli allenatori 23

QUOTE JUVE LAZIO – La Juve ospita la Lazio dell’ ex Maurizio Sarri: entrambe le squadre puntano alla vittoria per provare a dare continuità al proprio percorso.
La giocata SEGNA GOL TEAM CASA (la Juve fa almeno un gol) è a quota 8.00 su SNAI.
La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e Lottomatica.

