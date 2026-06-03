Formazioni ufficiali Italia Lussemburgo, le scelte nel debutto di Baldini con la Nazionale maggiore

Formazioni ufficiali Italia Lussemburgo, tutte le scelte del CT Baldini per l’amichevole degli Azzurri: le ultime sulla sfida di questa sera

Questa sera allo Stade de Luxembourg, la Nazionale italiana affronta il Lussemburgo nella prima amichevole del ciclo guidato da Silvio Baldini. Dopo la delusione dei playoff Mondiali, il CT punta sui giovani talenti per ricostruire entusiasmo, identità e dinamismo, e la partita diventa un test chiave per il futuro azzurro.

La novità principale riguarda il tridente schierato titolare nel 4-3-3 composto da Luigi Cherubini, insieme a Pio Esposito e Koleosho in attacco. L’incontro permetterà di valutare inserimenti, capacità di gestione della palla e affiatamento del gruppo in campo internazionale.

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Formazioni ufficiali Italia Lussemburgo

Italia (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Esposito, Koleosho. CT: Silvio Baldini

LUSSEMBURGO (4-5-1):Moris; Jans, Korac, Carlson, Michael Pinto; V. Thill, Martins, Olesen, Moreira, Bohnert; Sinani. Ct: Jeff Strasser.

Formazioni ufficiali Italia Lussemburgo, obiettivi e debutto

L’amichevole servirà a Baldini per testare la coesione e la qualità della squadra, con l’obiettivo di costruire progressivamente un gruppo competitivo. La partita segna così l’inizio di una nuova fase per il calcio italiano, in cui la freschezza della rosa e la determinazione dei più giovani saranno al centro del progetto.