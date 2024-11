Formazioni ufficiali Belgio Italia: la decisione di Spalletti su Rovella

Formazioni ufficiali Belgio Italia, questo l’undici scelto da Spalletti per la sfida di Nations League in programma alle 20:45

Alle 20:45 scenderanno in campo Belgio e Italia per il match valido per la quinta giornata di Nations League. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre e la scelta del CT Spalletti sul centrocampista della Lazio Nicolò Rovella:

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Engels, Onana; Openda, Trossard, De Cuyper; Lukaku. CT.: Tedesco

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui. CT.: Spalletti.