FORMAZIONI Lazio Cluj: Correa-Adekanye la coppia d’attacco

Le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la quinta giornata di Europa League 2019/20: formazioni Lazio Cluj

A poco più di un’ora dall’inizio di Lazio-Cluj, in programma alle 21:00 presso lo Stadio Olimpico, ecco le scelte degli allenatori per scendere in campo:

LAZIO (all. Simone Inzaghi): Proto; Jony; Acerbi; Vavro; Bastos; Lazzari; Parolo; Cataldi; Luis Alberto; Correa; Adekanye

CLUJ (all. Dan Petrescu): Arlauskis; Peteleu; Burca; Boli; Cestor; Camora; Bordenaiu; Djokovic; Culio; Paun; Omrani.