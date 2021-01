Fonseca, panchina a rischio: la situazione in casa Roma

Paulo Fonseca rischia la panchina dopo la sconfitta contro lo Spezia in Coppa Italia: ecco cosa sta succedendo in casa Roma

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro lo Spezia e il caos sostituzioni, Paulo Fonseca è in bilico. La società starebbe pensando di cambiare guida tecnica, e come riporta Tmw nella giornata di oggi è previsto un incontro fra Friedkin e Tiago Pinto.

In caso di esonero, vari i nomi in lizza: Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri… Intanto oggi la squadra si ritroverà sul campo di Trigoria alle 15: l’allenamento, inizialmente previsto alle 11, è stato spostato.