Focolari ne è sicuro: «La Lazio di ieri sera è stata spettacolare e i tifosi si meritano di vedere una bella squadra»

Ai microfoni di Radio Radio alla luce della vittoria della Lazio di ieri con la Real Sociedad, ha parlato Furio Focolari il quale rilascia a riguardo queste sue considerazioni, elogiando la grande prova dei biancocelesti di Baroni

PAROLE – I laziali hanno tutto il diritto di godersi questa splendida squadra. Il secondo tempo non è stata più una partita di calcio per le scelte dell’allenatore della Real Sociedad. La Lazio ha giustamente trotterellato, io mi riferisco al primo tempo. Una Lazio stellare, fantastica, capace di vincere. La qualificazione è ormai assicurata, ha vinto il girone di Europa League: un risultato straordinario. Si è anche permesso il lusso di far esordire un ragazzo della primavera, Balde. Io sono molto contento di questa Lazio, ho visto finalmente un Isaksen molto forte e poi i soliti Guendouzi, Rovella, Gila. Questa è una Lazio forte, hanno fatto tutti una grande partita