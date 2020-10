Focolari: «BVB più forte di Barcellona e Real, ma Lazio farà grande partita»

Furio Focolari ha espresso un’opinione su Lazio-Borussia Dortmund.

Il giornalista Furio Focolari ha parlato sui 104.5 a RadioRadioLoSport. L’argomento del giorno è la partita tra Lazio e BVB in programma questa sera.

«Le premesse non sono buone, non si arriva di certo bene. Haaland contro Immobile? A Genova contro la Samp ero stato pessimista, avevo parlato di brutti presentimenti. Il BVB è dieci volte più forte della Samp, ha giocatori straordinari, Haaland è un’ira di Dio, da Witsel a Guerreiro, da Sancho a Reus. Questa volta è chiaro che il risultato sia 2 fisso, ma le motivazioni sono diverse e anche la formazione della Lazio questa volta mi sembra più intelligente. Penso che la Lazio potrebbe fare una grande partita. Quando parliamo del BVB parliamo di una squadra ad oggi più forte di Barcellona e Real Madrid. L’errore più grave che può commettere Inzaghi è mettere un giocatore fuori ruolo. Meglio uno fuori forma ma di ruolo: Parolo non può giocare in questo momento. Patric e Hoedt li ho visti a Genova, è chiaro, ma vedere Parolo in questi palcoscenici in difesa o esterni è qualcosa che è ingiusta verso il giocatore che merita rispetto. L’allenatore non ha grandi colpe ad oggi, perché dirigenza e società ne hanno di più grosse, ma Parolo tornante non può essere schierato, è blasfemo».