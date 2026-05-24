Floriani Mussolini torna alla Lazio? Il rientro può diventare un’opzione concreta

Floriani Mussolini potrebbe essere una risorsa per la Lazio 2026-2027: il futuro del laterale resta legato alla scelta della Cremonese e alla salvezza

La Lazio si prepara a vivere una fase di valutazioni profonde in vista della prossima stagione. Dopo un’annata complicata, la società biancoceleste dovrà intervenire sulla rosa con attenzione, cercando il giusto equilibrio tra nuovi innesti, possibili uscite e risorse già di proprietà del club. In questo scenario torna d’attualità il nome di Romano Floriani Mussolini, laterale destro classe 2003 cresciuto nel settore giovanile laziale.

Il giocatore è attualmente in prestito alla Cremonese, club che può contare su un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Una cifra importante, che potrebbe incidere sulle valutazioni della società grigiorossa. Nel caso in cui il riscatto non venisse esercitato, Floriani Mussolini farebbe ritorno alla base e la Lazio potrebbe decidere di osservarlo con grande attenzione durante la preparazione estiva.

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Floriani Mussolini Lazio, una soluzione interna per allungare la rosa

Il possibile rientro di Floriani Mussolini può trasformarsi in una soluzione interessante soprattutto dal punto di vista economico. La Lazio, chiamata a rinnovare diversi reparti, potrebbe infatti trovare nel laterale una risorsa a costo zero per completare la fascia destra.

Il percorso del classe 2003 è stato costruito attraverso esperienze formative importanti. Dopo la crescita nel vivaio biancoceleste, Floriani Mussolini ha avuto modo di misurarsi con realtà come Pescara, Juve Stabia e Cremonese, accumulando minuti, responsabilità e continuità. Tappe che potrebbero rivelarsi preziose nel momento di un eventuale ritorno a Formello.

Floriani Mussolini, il ritiro può diventare la sua grande occasione

La prossima estate potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per il futuro di Romano Floriani Mussolini. In caso di mancato riscatto da parte della Cremonese, il laterale avrebbe la possibilità di convincere lo staff tecnico della Lazio e provare a ritagliarsi uno spazio nel nuovo progetto.

Molto dipenderà dalle scelte del club, dalle necessità della rosa e dalle eventuali operazioni di mercato. La certezza è che il suo profilo sarà da monitorare: giovane, già formato da diverse esperienze e di proprietà biancoceleste, Floriani Mussolini potrebbe diventare una delle sorprese del ritiro. Una chance da sfruttare al massimo, soprattutto in una Lazio pronta a cambiare volto.