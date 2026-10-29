Floriani Mussolini si prende la scena: rinnovo e Nazionale nel mirino! La svolta con Gattuso – Lazio News 24

Il terzino biancoceleste è una delle grandi sorprese della stagione 2026/2027: da possibile partente a titolare con Gennaro Gattuso, ora è vicino al rinnovo del contratto e potrebbe ricevere la prima chiamata di Roberto Mancini

La Lazio si gode la crescita di Romano Floriani Mussolini, protagonista di una trasformazione importante nel giro di pochi mesi. Durante l’estate, il futuro dell’esterno classe 2003 sembrava destinato a essere lontano da Formello, con una possibile cessione. L’intervento di Gennaro Gattuso, però, ha cambiato completamente lo scenario. Il tecnico ha voluto trattenerlo per valutarne personalmente le qualità, concedendogli successivamente uno spazio sempre maggiore. Una fiducia ripagata con prestazioni convincenti, culminate nel primo gol in Serie A contro il Sassuolo. Adesso, secondo quanto riportato da Il Messaggero nell’edizione odierna, è stato raggiunto anche l’accordo per il rinnovo fino al 2030, mentre all’orizzonte potrebbe esserci una prima convocazione nella Nazionale maggiore.

Da possibile partente a titolare: la scelta decisiva di Gattuso

La svolta nella stagione di Romano Floriani Mussolini è arrivata durante la preparazione estiva. Il laterale biancoceleste sembrava destinato a lasciare nuovamente la Capitale, ma Gattuso ha deciso di bloccarne la partenza. Una scelta che si è rivelata particolarmente importante dopo l’infortunio di Adam Marusic, che ha aperto le porte della titolarità al giovane prodotto del settore giovanile.

Da quel momento, Floriani Mussolini ha conquistato continuità e fiducia, diventando una delle principali soluzioni per la fascia destra. I numeri confermano il suo nuovo ruolo: nove presenze complessive, otto da titolare e 735 minuti giocati nelle prime nove giornate di campionato. A questi si aggiunge il primo gol in Serie A, realizzato nella vittoria per 6-2 contro il Sassuolo al Mapei Stadium.

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Verso il rinnovo fino al 2030: le possibili cifre dell’accordo

La crescita dell’esterno classe 2003 dovrebbe essere premiata anche sul piano contrattuale. Secondo quanto riferito da Il Messaggero nella sua edizione odierna, la Lazio avrebbe raggiunto l’intesa per prolungare il contratto di Floriani Mussolini fino al 30 giugno 2030, rispetto all’attuale scadenza fissata nel 2028.

Previsto anche un importante adeguamento economico, con lo stipendio che dovrebbe passare dagli attuali 150mila euro a circa 600mila euro a stagione. La firma potrebbe arrivare a breve, anche se non è ancora stata comunicata ufficialmente dalla società.

Un riconoscimento significativo per un giocatore cresciuto nel vivaio biancoceleste, che dopo le esperienze con Pescara, Juve Stabia e Cremonese è riuscito finalmente a ritagliarsi uno spazio importante nella prima squadra della Lazio.

Floriani Mussolini mirino di Mancini: possibile prima convocazione in Nazionale

Le soddisfazioni per Floriani Mussolini potrebbero non essere finite. Il rendimento mostrato nelle prime settimane di campionato avrebbe infatti attirato anche l’attenzione del commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini. L’esterno biancoceleste potrebbe essere inserito nell’elenco dei giocatori presi in considerazione per i prossimi impegni della Nazionale maggiore.

Una prima convocazione rappresenterebbe un ulteriore traguardo per il classe 2003, che potrebbe coronare un periodo particolarmente positivo della propria carriera. Al momento, tuttavia, non è arrivata alcuna convocazione ufficiale e sarà necessario attendere le prossime scelte del commissario tecnico per capire se il giocatore avrà davvero la possibilità di vestire la maglia azzurra.

Il percorso di Floriani Mussolini rappresenta una delle storie più interessanti dell’avvio di stagione della Lazio. Da possibile partente a protagonista della formazione di Gattuso, il giovane laterale ha saputo sfruttare le opportunità ricevute, trasformandole in prestazioni e continuità. Il rinnovo ormai vicino e l’attenzione della Nazionale testimoniano il cambiamento del suo status. Adesso l’obiettivo sarà confermare quanto mostrato nelle prime nove giornate e continuare a crescere con la maglia biancoceleste.