Floriani Mussolini verso la conferma? Il laterale sarà tra gli osservati speciali nel corso del ritiro

Floriani Mussolini verso il ritorno alla Lazio? Prima servirà la valutazione tecnica da parte di Gattuso in questa finestra estiva

La Lazio continua a programmare il futuro della rosa, con attenzione particolare ai giovani prodotti del vivaio. Tra questi c’è Romano Floriani Mussolini che sembra destinato a rimanere nella Capitale almeno per l’inizio della prossima stagione.

Il club biancoceleste intende valutare attentamente il percorso di crescita del giocatore, monitorando il suo rendimento e la capacità di inserirsi nel progetto tecnico guidato da Gennaro Gattuso.

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Lazio e Floriani Mussolini: esperienza maturata nei prestiti

Negli ultimi anni l’esterno ha avuto modo di accumulare diversa esperienza grazie a prestiti tra Serie A e B. Dopo le tappe al Pescara, alla Juve Stabia e alla Cremonese, il terzino ha maturato un bagaglio tecnico e caratteriale significativo, utile per competere ad alti livelli. La società segue da tempo l’evoluzione del difensore e ritiene che queste esperienze abbiano contribuito in maniera determinante alla sua crescita, rendendolo pronto a inserirsi nelle rotazioni della prima squadra.

Lazio e ritiro estivo: decisione definitiva in arrivo

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere quale sarà il ruolo di Floriani Mussolini nella nuova stagione. Lo staff tecnico seguirà con attenzione il rendimento del giocatore durante la preparazione estiva a Formello, prima di prendere una decisione definitiva sul suo impiego. Al momento, le indicazioni vanno verso una permanenza in rosa, con la possibilità per il giovane difensore di dimostrare il proprio valore e conquistarsi uno spazio stabile nella Lazio della prossima stagione.