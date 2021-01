Flick bacchetta il Bayern Monaco: «Non abbiamo più scuse» – VIDEO

Hans Dieter Flick ha parlato in conferenza stampa dopo la clamorosa eliminazione in Coppa di Germania da parte dell’Holstein Kiel

Hans Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha bacchettato la sua squadra dopo la clamorosa eliminazione in Coppa di Germania da parte dell’Holstein Kiel. Le sue parole.

«Dobbiamo accettare il risultato del campo. In questo momento le cose vanno così, ma la vita va avanti e dobbiamo guardare ai prossimi impegni. C’è molto lavoro da fare, non abbiamo più scuse. Durante i 120 minuti di gioco abbiamo dimostrato di essere in forma, abbiamo corso tantissimo. Ci aspettano tanto tempo e abbiamo poco tempo per recuperare»