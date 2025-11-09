Flaminio Lazio, una situazione da chiarire il prima possibile. Sentite cosa ha detto quel grande esperto! - Lazio News 24

Flaminio Lazio: Cardone analizza la situazione dello stadio e il futuro del club biancoceleste

Il dibattito sul Flaminio Lazio continua a essere uno dei temi più caldi nell’ambiente biancoceleste. Il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha affrontato diversi argomenti legati alla squadra di Maurizio Sarri, al mercato e, soprattutto, al destino dello storico impianto capitolino che potrebbe diventare la nuova casa della Lazio.

Durante l’intervista, Cardone ha fornito un aggiornamento sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori: “Gli esami di Romagnoli sono andati abbastanza bene, la lesione è scongiurata: si tratta soltanto di una contrattura. Difficile che venga rischiato domenica, ma la situazione è sotto controllo. I convocabili saranno più o meno gli stessi della gara contro il Cagliari”. Il giornalista ha aggiunto che alcuni recuperi importanti sono attesi dopo la sosta, mentre ha evidenziato come l’assenza di Castellanos abbia inciso sulla manovra offensiva della squadra.

Cardone ha poi commentato anche la prestazione dell’Inter, prossima avversaria della Lazio: “I nerazzurri ieri sono stati quasi inguardabili, ma hanno giocato con il freno a mano tirato, pensando già alla sfida di domenica. Chivu ha gestito bene il turnover e sta lavorando con intelligenza sulla testa dei suoi giocatori. Sarà una gara difficile, ma la Lazio può giocarsela”.

Sul fronte mercato, Cardone è apparso piuttosto prudente: “Non credo che la Lazio otterrà l’ok per un mercato libero. A gennaio si potrà operare solo a saldo zero. Se i conti non verranno risanati entro dicembre, il rischio è quello di un nuovo blocco nella sessione estiva”. Un’analisi che mette in luce la delicatezza del momento economico della società biancoceleste.

Ma il punto più interessante dell’intervista riguarda proprio il Flaminio Lazio, un progetto che da anni divide tifosi e istituzioni. Cardone ha dichiarato: “La questione del Flaminio è dirimente. Sarà decisiva non solo per il futuro sportivo, ma anche per le strategie societarie della Lazio. Potrebbe influenzare persino l’eventuale cessione del club da parte di Lotito, anche se questa resta una mia opinione personale”.

Il Flaminio Lazio, dunque, rappresenta molto più di un semplice stadio: è il simbolo di un progetto identitario che unisce tradizione e ambizione. La sua realizzazione potrebbe segnare un punto di svolta nella storia biancoceleste, restituendo alla città un impianto moderno e a misura di tifoso.

