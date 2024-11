Flaminio Lazio, Lotito annuncia: «Studio di pre-fattibilità presentato entro quella data». I prossimi passi

Flaminio Lazio, l’annuncio del patron Claudio Lotito e i prossimi passi in merito al nuovo stadio: ecco cosa può succedere

Come riportato da Il Messaggero, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha fatto un nuovo annuncio sullo Stadio Flaminio. Le dichiarazioni del patron biancoceleste.

LE PAROLE – «Fine novembre o al massimo entro il 10-15 dicembre presenterò uno studio di pre-fattibilità in Campidoglio. Il progetto esecutivo verrà dopo l’assenso di massima. E non c’è nessuna strategia legata a quanto sta avvendendo con la Roma nuoto. In Comune ci aspettano, noi andiamo per conto nostro senza guardare a nessun altro».