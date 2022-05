Fiorentina Primavera, Aquilani dedica la vittoria della Coppa Italia a Guerini

Bellissimo gesto da parte di Alberto Aquilani, tecnico della Fiorentina Primavera, dopo la vittoria in Coppa Italia

Ieri la Fiorentina Primavera si è imposta sui pari età dell’Atalanta nella finale della Coppa Italia. Sui social, il tecnico dei giovani viola, Alberto Aquilani si è reso protagonista di un bellissimo gesto.

L’allenatore in un post su Instagram ha messo in mostra la coppa e la maglia di Daniel Guerini. Poco più di un anno fa infatti la giovane promessa della Lazio, che aveva vestito anche la maglia gigliata nel suo percorso calcistico, scompariva tragicamente a Roma in un incidente stradale.