Fiorentina Lazio, probabili formazioni: Marusic insidia Lazzari, torna Luis Alberto

Le probabili formazioni di Fiorentina Lazio, 9° giornata di Serie A, in programma domani alle 20.30

SERIE A – Fiorentina-Lazio probabili formazioni / Fiorentina-Lazio stadio ‘Artemio Franchi’, domenica 27 ottobre ore 20.45

Allenamento di rifinitura prima della partenza verso Firenze. Messa da parte la sconfitta di Glasgow, la squadra di Simone Inzaghi si riaffaccia al campionato. Qualche dubbio di formazione per l’allenatore piacentino, ma anche qualche certezza: rientrano dal 1′ Luis Alberto, Radu e Lulic che in Europa League sono rimasti a riposo. In mediana si rivede anche Lucas Leiva e sarà presente Milinkovic-Savic (insidiato da Parolo). Cerca continuità Lazzari sulla fascia destra, il ballottaggio con Marusic è però sempre vivo. In attacco per concludere Caicedo e Correa si contendono come sempre una maglia al fianco di Immobile.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milinkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. A disp. Terracciano, Ranieri, Venuti, Ceccherini, Benassi, Cristoforo, Zuskovski, Boateng, Ghezzal, Sottil, Pedro. All. Montella.

Indisponibili: nessuno

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Cataldi, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. A disp. Guerrieri, Alia, Patric, Bastos, Vavro, Marusic, Lukaku, Jony, Parolo, Berisha, Adekanye, Correa, Caicedo. All. Inzaghi.

Indisponibili: Proto

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata); Assistenti: Modin e Passeri; IV Uomo: Piccinini; VAR: Mazzoleni; AVAR: Lo Cicero.