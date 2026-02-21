News
Fiorentina Lazio Primavera 4-1: amara sconfitta per i biancocelesti. Il tabellino del match
Fiorentina Lazio Primavera: non è stato uno dei migliori pomeriggi per la formazione capitolina che cade in trasferta contro i viola. Il tabellino
La Fiorentina e la Lazio si sono sfidate quest’oggi alle 15:30 in casa Viola nella gara valevole per il 26° turno del campionato Primavera 1 2025/26. Amara sconfitta per i biancocelesti (4-1): vi riportiamo di seguito il tabellino:
Ultimissime Lazio LIVE: il club smentisce voci di cessione, i convocati di Sarri per il Cagliari
«FIORENTINA-LAZIO 4-1
Marcatori: 9′ Conti (F), 17′ Battisti (L), 64′ Sadotti (F), 83′ Braschi (F), 90’+3′ Deli (F)
FIORENTINA: Fei, Sadotti, Turnone, Puzzoli (69′ Braschi), Keita (69′ Atzeni), Jallow (85′ Kone), Trapani, Mazzeo, Conti (69′ Bonanno), Montenegro (46′ Deli), Sturli.
A disp.: Dolfi, Pinzani, Perrotti, Angiolini, Evangelista, Croci.
All.: Daniele Galloppa
LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Battisti (76′ Gelli), Munoz (69′ Marinaj), Santagostino (69′ Sulejmani), Calvani (82′ Trifelli); Serra, Sana Fernandes (82′ Montano)
A disp.: Bosi, Milillo, Canali, Iorio, Avram, Curzi.
All.: Francesco Punzi
Arbitro: Gioele Iacobellis (sez. Pisa)
Assistenti: Carella – Miccoli
Primavera 1 | 26ª giornata
Sabato 21 febbraio 2026, ore 15:00
Viola Park, Bagno a Ripoli (FI)».
News
