Fiorentina Lazio Primavera 4-1: amara sconfitta per i biancocelesti. Il tabellino del match

1 ora ago

Image Photo781458
Mp Bagno a Ripoli (FI) 28/05/2024 - Play Off campionato di calcio Primavera / Roma-Lazio / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Fiorentina Lazio Primavera: non è stato uno dei migliori pomeriggi per la formazione capitolina che cade in trasferta contro i viola. Il tabellino

La Fiorentina e la Lazio si sono sfidate quest’oggi alle 15:30 in casa Viola nella gara valevole per il 26° turno del campionato Primavera 1 2025/26. Amara sconfitta per i biancocelesti (4-1): vi riportiamo di seguito il tabellino:

Ultimissime Lazio LIVE: il club smentisce voci di cessione, i convocati di Sarri per il Cagliari

«FIORENTINA-LAZIO 4-1

Marcatori: 9′ Conti (F), 17′ Battisti (L), 64′ Sadotti (F), 83′ Braschi (F), 90’+3′ Deli (F)

FIORENTINA: Fei, Sadotti, Turnone, Puzzoli (69′ Braschi), Keita (69′ Atzeni), Jallow (85′ Kone), Trapani, Mazzeo, Conti (69′ Bonanno), Montenegro (46′ Deli), Sturli.

A disp.: Dolfi, Pinzani, Perrotti, Angiolini, Evangelista, Croci.

All.: Daniele Galloppa

LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Battisti (76′ Gelli), Munoz (69′ Marinaj), Santagostino (69′ Sulejmani), Calvani (82′ Trifelli); Serra, Sana Fernandes (82′ Montano)

A disp.: Bosi, Milillo, Canali, Iorio, Avram, Curzi.

All.: Francesco Punzi

Arbitro: Gioele Iacobellis (sez. Pisa)

Assistenti: Carella – Miccoli

Primavera 1 | 26ª giornata

Sabato 21 febbraio 2026, ore 15:00

Viola Park, Bagno a Ripoli (FI)».

