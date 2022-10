Allo stadio Franchi, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Fiorentina e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Poker di gol e di vittorie per la Lazio che al Franchi rifila un secco 0-4 alla Fiorentina grazie alle reti di Vecino, Zaccagni, Luis Alberto e Immobile.

Sintesi Fiorentina Lazio 0-4 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca!

3′ Jovic a un passo dal gol – Contropiede della Fiorentina con Ikoné che serve in area Jovic il quale calcia di prima intenzione, Provedel si fa sfuggire il pallone e per poco non supera la linea di porta, Marusic spazza per evitare guai.

5′ Ancora Jovic – Cross di Kouamè da sinistra alla ricerca di Jovic, che impatta alle spalle di Patric ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta da distanza ravvicinata.

6′ Fiorentina di nuovo vicina al gol – Sinistro di Ikonè dal limite, Provedel si distende riuscendo ad arrivare sul pallone calciato dal giocatore viola.

9′ Partita bellissima al Franchi – Si viaggia ad una media di quasi una chance da gol al minuto con continui ribaltamenti di fronte.

11′ GOL DELLA LAZIO – Calcio d’angolo battuto da Zaccagni e spizzata sul primo palo di Vecino che porta in vantaggio i biancocelesti.

14′ Chance per la Lazio – Tocco di Immobile per Zaccagni con quest’ultimo che prova ad involarsi verso la porta ma viene chiuso in extremis dall’ottimo intervento difensivo di Dodò.

21′ Fiorentina pericolosa – Ikonè percorre diversi metri palla al piede, poi entra in area di rigore e calcia di destro da posizione defilata: pallone sull’esterno della rete.

25′ GOL DELLA LAZIO – Sesto assist di Milinkovic-Savic che pesca Zaccagni il quale dolcemente di testa batte Terracciano

32′ Chance per il 0-3 – Servizio corto di Immobile per Vecino, la cui conclusione di destro dai sedici metri viene bloccata agevolmente da Terracciano.

35′ Fiorentina pericolosa – Combinazione tra Jovic e Bonaventura con quest’ultimo che davanti a Provedel non tira ma cerca nuovamente il passaggio per Jovic, chiude Romagnoli.

41′ Tiro di Jovic – Ci prova ancora la Fiorentina: Jovic carica il sinistro e calcia da buona posizione, ma il pallone finisce lontanissimo dalla porta difesa da Provedel.

45′ Traversa Fiorentina – Padroni di casa vicinissimi alla rete dell’1-2: conclusione di Mandragora deviata sul legno da Patric.

46′ Fiorentina vicino al pareggio – Colpo di testa a botta sicura di Martinez Quarta sugli sviluppi di un corner, ma il portiere biancoceleste compie una parata sensazionale mantenendo il risultato sullo 0-2.

Fine primo tempo – Intervallo

Inizia la ripresa – Si ricomincia!

46′ Brivido per Provedel – Biraghi lancia per Kouamé, Provedel esce e lascia la porta sguarnita: Jovic non riesce a correggere in porta e neanche Nico Gonzalez poco dopo.

47′ Tiro di Nico Gonzalez – Ci prova con il sinistro il neo entrato ma la palla non trova lo specchio della porta.

53′ Traversa di Immobile – Lancio dalle retrovie, colpo di testa di Milinkovic-Savic che libera Immobile il quale stampa sulla traversa un sinistro potentissimo.

60′ Attacca la Fiorentina – Cross di Biraghi dalla corsia mancina, Provedel esce in tuffo riuscendo ad anticipare l’intervento di Gonzalez.

65′ Jovic vicino al gol – Cross di Dodò, Kouamé gioca di sponda centralmente per Jovic che da distanza ravvicinata manda il pallone sopra la traversa.

70′ Girandola di cambi- Due cambi per Italiano, uno per Sarri che rileva Marusic che non riesce a recuperare dal colpo alla testa ricevuto in precedenza.

75′ I viola ci provano – La Fiorentina torna a spingere con grande aggressività, la squadra di Itaoiano prova ad accelerare in quest’ultima parte di gara per trovare il gol che potrebbe riaprire la partita

80′ Contropiede della Lazio – Contropiede dei biancocelesti con Luis Alberto che calcia dal limite ma trova la risposta di Terracciano.

85′ GOL DELLA LAZIO – Pedro addomestica un pallone in area, scarica per Immobile che passa a Luis Alberto il quale di gran carriera scarica un destro che buca Terracciano.

90′ Chance Nico Gonzalez – Pallonetto col mancino da parte di Gonzalez, ma il pallone si perde sul fondo: Provedel può tirare un sospiro di sollievo

91′ GOL DELLA LAZIO – Immobile mette la ciliegina sulla torta! Colpo di tacco di Milinkovic-Savic per Ciro che colpisce di destro, completamente indisturbato, da due passi infilando Terracciano. 0-4

Migliore in campo: Zaccagni PAGELLE

Fiorentina Lazio 0-4: risultato e tabellino

MARCATORE: 11′ Vecino, 25′ Zaccagni, 85′ Luis Alberto, 91′ Immobile

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Quarta, Igor (57′ Milenkovic), Biraghi; Bonaventura (71′ Maleh), Amrabat (57′ Barak), Mandragora; Ikoné (45′ N.Gonzalez), Jovic, Kouamè (71′ Saponara). A disp.: Gollini, Cerofolini, Ranieri, Venuti, Terzic, Bianco, Zurkowski, Duncan, Cabral. All.: Vincenzo Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic (71′ Hysaj); Milinkovic, Marcos Antonio (62′ Luis Alberto), Vecino; Felipe Anderson (78′ Cancellieri), Immobile, Zaccagni (78′ Pedro). A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Kamenovic, Casale, Radu, Basic, Cataldi, Romero. All.: Sarri.

ARBITRO: Maresca

AMMONITI: Amrabat, Igor, Mandragora, Dodò.