Pagelle Fiorentina Lazio: super Zac e che Vecino. Ciro e Sergej, che coppia!

I voti ed i giudizi ai protagonisti del match di campionato tra i viola e i biancocelesti: pagelle Fiorentina Lazio

Le pagelle dei protagonisti del match tra Fiorentina e Lazio, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

PROVEDEL 7 – Parte con un piccolo errore, ma poi si riscatta con degli interventi prodigiosi. Da applausi quello nel finale di primo tempo su colpo di testa ravvicinato di Martinez Quarta. Pecca in un’uscita a inizio ripresa, ma resta una certezza.

LAZZARI 6 – Oggi l’ex Spal è un po’ frenato in fase offensiva, ma comunque dice la sua in difesa, coprendo bene gli spazi.

PATRIC 6,5 – Lo spagnolo è sempre molto attento e concentrato. Non fa nulla di troppo appariscente, ma bada al sodo, senza troppi fronzoli.

ROMAGNOLI 7,5 – Un autentico muro. Nel primo tempo è protagonista di alcune chiusure da vero e proprio libero. Si oppone a inizio ripresa in una mischia in area. Sempre al posto giusto nel momento giusto.

MARUSIC 7 – Alcune sue diagonali sono a dir poco fondamentali. Davvero perfetto in fase difensiva, dove sta diventando un’autentica certezza. Esce in lacrime dopo uno scontro aereo (DAL 73′ HYSAJ 5,5 – Entra malissimo in partita, rischiando di combinare la frittata su Nico Gonzalez).

MILINKOVIC 7 – Fa arrabbiare e non poco si perde in leziosismi, ma il suo assist per Zaccagni è un’autentica pennellata. A valere il prezzo del biglietto è però il tacco per Immobile. Un assist che cala il poker al Franchi e che fa capire che il Sergente può fare ciò che vuole.

MARCOS ANTONIO 6 – Con il pallone del gioco in mano agli avversari, il brasiliano soffre un po’, non potendo mettere in mostra le sue doti di palleggiatore. Però si sacrifica, impegnandosi con diligenza in copertura e interdizione. (DAL 62′ LUIS ALBERTO 6,5 – Entra per nascondere la palla agli avversari. Nel complesso, è ciò che fa, ma si concede anche il lusso di siglare il tris su un assist al bacio di Immobile).

VECINO 7,5– Ha il grande merito di sbloccare il risultato su angolo perfetto di Zaccagni. Va addirittura vicino alla doppietta, dimostrando le sue capacità di inserimento. Bene anche in fase di interdizione, visto che molto spesso ripiega per garantire copertura. Interpreta bene anche il ruolo davanti alla difesa, dedicandosi soprattutto alla rottura.

FELIPE ANDERSON 6 – Lo si vede molto spesso ripiegare, dando una mano a Lazzari in fase di copertura, Per quanto questo lo renda poco efficace in attacco, il suo è un lavoro essenziale. (DAL 79′ PEDRO 6 – Negli ultimi 10 minuti è fondamentale in alcune ripartenze).

IMMOBILE 7 – Sembra un’altra giornata no quando colpisce l’incrocio dei pali. L’assist per Luis Alberto è solo un segnale, ma il piatto che con cui realizza è l’ennesimo passo nella storia. Ciro non è mai sazio.

ZACCAGNI 8 – Pennella l’angolo del vantaggio, sigla il raddoppio con un velenoso colpo di testa e soprattutto fa letteralmente impazzire gli avversari, causando gialli e punizioni. Zac è sempre una freccia all’arco biancoceleste (DAL 79′ CANCELLIERI s.v.).