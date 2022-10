L’episodio chiave del match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Fiorentina Lazio

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

In occasione del gol di Zaccagni qualche momento di silent check per verificare la posizione dell’ex Verona che è regolarissima.

Timide proteste a inizio secondo tempo per un possibile rigore per la Fiorentina: Jovic tenta la conclusione ravvicinata in porta, la palla sbatte sul braccio di Romagnoli che è attaccato al corpo e non è punibile con il calcio di rigore.