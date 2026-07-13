La Fiorentina sonda Isaksen dalla Lazio: la situazione aggiornata legata all’esterno danese

Isaksen in uscita dal club biancoceleste in vista della prossima stagione? La Fiorentina osserva con molta attenzione

La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. La priorità individuata dal direttore sportivo Fabio Paratici sarebbe Luca Koleosho, ma il club viola sta valutando anche altri profili per aumentare qualità, velocità e alternative sulle corsie.

Secondo quanto riportato da La Nazione, tra i giocatori finiti nel mirino della società toscana ci sarebbe anche Gustav Isaksen. La Viola avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo per comprendere la posizione dei capitolini e le condizioni necessarie per un’eventuale operazione. Al momento non viene segnalata una trattativa avanzata, ma soltanto una manifestazione d’interesse da parte dei viola.

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Isaksen ed il suo problema di pubalgia

A complicare qualsiasi possibile operazione c’è la situazione fisica del danese. Il calciatore è stato recentemente sottoposto a un intervento chirurgico. L’operazione è stata eseguita il primo luglio a Monaco di Baviera ed è perfettamente riuscita.

I tempi di recupero dovranno essere valutati durante il percorso riabilitativo e, al momento, non è possibile confermare una data precisa per il ritorno in gruppo. Il danese è stato quindi costretto a saltare la preparazione estiva per il secondo anno consecutivo.

La Lazio valuta il futuro del danese

La Lazio dovrà stabilire se considerare il danese un elemento centrale nel progetto di Gennaro Gattuso oppure se aprire a una cessione davanti a una proposta ritenuta soddisfacente. Il valore di mercato del giocatore viene stimato intorno ai 15 milioni di euro, una cifra raggiungibile dalle tasche del club toscano.

La Fiorentina resta alla finestra, mentre Paratici continua a lavorare su più tavoli per rinforzare l’attacco. Koleosho appare ancora il primo obiettivo, ma Isaksen rappresenta un’alternativa concreta per caratteristiche e conoscenza della Serie A. Il sondaggio è stato effettuato: ora bisognerà capire se i viola decideranno di trasformarlo in una vera trattativa.