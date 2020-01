Fiorentina, Iachini: «La Lazio fa risultato anche quando non è in giornata»

Fiorentina, le parole dell’allenatore dei viola in conferenza stampa in vista del match di Coppa Italia contro l’Atalanta

La Fiorentina, dopo la vittoria con la Spal, scenderà in campo domani contro l’Atalanta in vista degli ottavi di Coppa Italia. Il tecnico Iachini in conferenza stampa ha parlato anche della Lazio.

«Lavoriamo sui difetti, ma anche sulle cose positive che si sono intraviste. Prendo l’esempio della Lazio con il Napoli, portare i punti a casa anche quando non si è nella miglior giornata».