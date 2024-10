Fiore: «Baroni e la sua Lazio mi stanno sorprendendo molto, ma sabato contro la Juve...»

Le parole dell’ex giocatore, Fiore, sulla Lazio di Baroni e sulla partita imminente con la Juve di Motta. Ecco cosa ha detto

Stefano Fiore ha parlato ai microfoni di Juve News. L’ex calciatore della Lazio ha parlato dell’attesissima sfida di sabato contro la Juve.

PAROLE– «Baroni e la sua Lazio mi stanno sorprendendo molto,ancor più della Juve. E’ vero che i bianconeri hanno cambiato tanto e che nella sostanza le due situazioni sono sovrapponibili, ma la Juventus mi stupisce di meno perché ha fatto un mercato diverso in proporzione alla Lazio. Gli infortuni della Juve non sposteranno totalmente gli equilibri, perchè la profondità della rosa permetterà a Thiago Motta di schierare comunque una squadra competitiva. Per questo Sabato vedo leggermente favorita la Juventus, ma sarà un grande banco di prova per entrambe le squadre »