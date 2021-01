Filippo Inzaghi travolto dal Crotone: Benevento KO

Il Benevento di Filippo Inzaghi ha perso in malo modo contro il Crotone di Stroppa

Perde, e in maniera evidente, il Benevento di Filippo Inzaghi nello scontro salvezza contro il Crotone di Marcello Stroppa. Una sconfitta che comunque non ridimensiona il campionato delle Streghe, ampiamente in zona salvezza, ma che comunque lancia il segnale di non dover abbassare la guardia. A decidere il match, terminato con il punteggio di 4-1, l’autorete di Glik, la doppietta di Simy e il gol di Vulic. Inutile il gol di Iago Falque.