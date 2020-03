La FIGC non si fa attendere: aperta inchiesta su Zhang

La Procura della FIGC ha aperto un’inchiesta dopo il duro attacco di Zhang ai danni di Dal Pino, il presidente dell’Inter

Come ripferito dall’Ansa, dopo le dure accuse del presidente dell’Inter – Steven Zhang – contro quello della Lega Serie A – Dal Pino – la Procura della FIGC ha aperto un’inchiesta. Il numero uno nerazzurro si è scagliato con un attacco durissimo: «Sei il più grande clown che abbia mai visto, prenditi le tue responsabilità. Questo è ciò che vogliamo nel 2020» che anche il giornalista Enrico Mentana ha commentato:

«Un presidente di società di serie A non può dare del pagliaccio al presidente della Lega Calcio. È vergognoso. Danneggia il suo club, delegittima il sistema, fa pensare a sostenitori e avversari che alla guida dell’Inter ci sia non una figura di polso ma un ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social».